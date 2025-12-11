Увеличиха на 50 000 лв. гаранцията на шофьора, блъснал полицай на Околовръстното

Снимка: Фейсбук

Тричленен състав на Апелативен съд – София измени размера на наложената мярка за неотклонение на шофьора, обвинен, че по непредпазливост е причинил катастрофа, при която загина полицай. Гаранцията е увеличена от 5 000 лв. на 50 000 лв., съобщава БНТ.

Съдът се съгласява с приетото от първоинстанционния съд наличие на обосновано предположение, за което обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност, както и с липсата на риск от укриване и риск от извършване на престъпление.

Предвид обаче тежестта на извършеното деяние и с оглед възпрепятстване на действия, които могат да засегнат обективния характер на събирането на доказателства от страна на обвиняемото лице, увеличи размерът на взетата парична гаранция.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!