Увеличиха присъдите на мъжете, пребили журналиста Слави Ангелов
Булфото
Софийският апелативен съд увеличи наказанията на тримата подсъдими по делото за нападението над журналиста Слави Ангелов, след като уважи протест на Софийската градска прокуратура.
С решението си магистратите изменят присъдата на първата инстанция и постановяват по шест години лишаване от свобода за всеки от подсъдимите - Георги Асенов, Никола Асенов и Бисер Митрев. Наказанията ще бъдат изтърпени при първоначален строг режим, предаде Нова телевизия.
Апелативният съд приема, че тримата са действали заедно и по предварителен план, като целенасочено са упражнили насилие срещу журналиста. Магистратите са се съгласили с тезата на прокуратурата, че става дума за организирана престъпна дейност, насочена към причиняване на телесни увреждания. Съдът е признал подсъдимите за виновни и за участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу личността срещу имотна облага.
В мотивите си апелативните съдии посочват, че първоначално определените наказания не отговарят на тежестта на извършеното престъпление. Като утежняващи вината обстоятелства са отчетени предварителната подготовка, координираните действия на нападателите, проявената агресия и множеството удари, нанесени с особена жестокост.
Припомняме, че нападението беше извършено на 17 март 2020 г. в София. При атаката Слави Ангелов получи множество наранявания, които му причиниха различни разстройства на здравето, включително животозастрашаващо състояние. Журналистът претърпя сериозни болки и продължителен възстановителен период.
От прокуратурата подчертават, че посегателствата срещу хора, упражняващи обществено значими професии, както и проявите на организирано насилие, трябва да получават адекватен и навременен отговор от страна на държавата. Решението на Софийския апелативен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в законоустановения срок.
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