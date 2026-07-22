Увеличиха щата в район "Младост" във Варна

Снимка Община Варна

Три предложения, насочени към по-добра организация на работата в общинската администрация и повишаване качеството на услугите за гражданите, бяха одобрени от Постоянната комисия „Структури и общинска администрация“ към Общински съвет – Варна. Сред тях са създаването на нова дирекция „Екология“ в Район „Одесос“, увеличаване на щата в Район „Младост“ и преструктуриране на длъжност в Общностния център за деца и семейства към Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

Новата дирекция в Район „Одесос“ ще бъде сформирана чрез прехвърляне на 13 щатни бройки от дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“, без да се увеличава общата численост на персонала и без да са необходими допълнителни средства от бюджета. Според кмета на района Янислава Шопова обособяването на самостоятелна дирекция по екология ще осигури по-добра организация при приемането и обработването на сигнали от граждани и институции, както и по-бърза реакция при случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и замърсяване на обществени пространства.

Комисията подкрепи и предложение за увеличаване на щатната численост в район „Младост“ с една бройка за длъжността „Младши експерт – Деловодно обслужване и архив“. Допълнителният служител е необходим заради нарастващия документооборот и значителния брой граждани, които ежедневно ползват услугите на Информационния център. В момента административното обслужване на принципа „едно гише“ се извършва само от двама служители, които освен работа с граждани обработват и електронна кореспонденция, служебни документи, сигнали. От районната администрация посочват, че при отсъствие на някой от тях се налага пренасочване на служители от други звена, което затруднява работния процес и води до забавяне на административните услуги.

Подкрепа получи и предложението за преструктуриране на длъжностите в Общностния център за деца и семейства към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, считано от 1 август 2026 г. Предвижда се длъжността „медиатор“ да бъде трансформирана в „социален работник“, без това да води до увеличение на числеността на персонала или до допълнително финансиране. Мотивите са свързани с увеличаващия се брой случаи, изискващи професионална социална работа с деца и семейства, включително изготвяне на оценки, индивидуални планове за подкрепа, консултиране и координация с други институции.

Редактор "Екип на Петел",

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