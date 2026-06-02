Уволнен служител на община Варна за Баба Алино: Достъпът беше свободен. Никой не ни е възпрепятствал

"Нямам нищо общо с незаконното строителство в местността "Баба Алино". Това заяви днес пред медиите един от уволнените служители от отдел "Строителен надзор" към Община Варна, Делян Грудев.

"Не приемам да бъда превърнат в изкупителна жертва, защото някой е решил, че редовният служител е най-лесният бушон при гръмнал скандал", каза още Грудев. Пред журналисти той показа трудовия си договор и заповедта за прекратяването му, цитира Варна 24.

От документите стана ясно, че бившият инспектор от "Строителен надзор" е бил в изпитателен срок, тъй като е постъпил на работа в Община Варна едва преди 5 месеца, през декември 2025 година. Грудев бе категоричен: "Разпространената от Община Варна информация не отговаря на истината. Нито съм признал вина, нито съм напуснал доброволно."

"За мен е напълно възможно кметът Благомир Коцев да е бил подведен от хора, които да имат интерес да си измият ръцете. Силно се надявам това да е така, защото другото би означавало, че съзнателно се прехвърля вина надолу към хора, които биха могли да бъдат лесна жертва.", каза още уволненият служител.

Грудев разказа, че е бил на проверка в местността "Баба Алино" в края на март, заедно с екипи на ОД на МВР. "Целият екип на "Строителен контрол", който тогава беше на работа беше извикан, за да извърши проверка. Качиха ни в три коли, не ни казаха нищо.", разказа Грудев.

Той категорично отхвърли информация от последните дни, че служителите на "Строителен надзор" не са имали достъп.

"Достъпът беше свободен. Никой не ни е възпрепятствал", каза още Грудев.

"Обществото има право на отговори", каза още уволненият служител.

