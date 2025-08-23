Уволниха началник в Пентагона

Снимка Пиксабей

Чистка на високо ниво в Пентагона.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уволни началника на разузнавателната агенция на Пентагона генерал-лейтенант Джефри Круз, само седмици след като Белият дом осъди прегледа, оценяващ въздействието на американските удари върху Иран.

Това съобщи Пентагонът в изявление, цитирано от BBC. Двама други висши военни командири също бяха уволнени от Пентагона - началника на резервите на ВМС на САЩ и командира на Командването за специални операции на ВМС, съобщи анонимен източник пред "Ройтерс" в петък.

Министерството на отбраната не е предложило незабавно обяснение за уволненията, пише news.bg.

През юни президентът Доналд Тръмп остро отхвърли изтекъл доклад на който установи, че атаките срещу Иран са забавили ядрената му програма само с месеци. Белият дом обяви оценката на агенцията за "категорично погрешна".

Тръмп обяви ядрените обекти в Иран за "напълно унищожени" и обвини медиите в "опит за омаловажаване на един от най-успешните военни удари в историята".

Говорейки на срещата на върха на НАТО по това време, Хегсет заяви, че докладът е направен въз основа на "ниско разузнавателно ниво" и че ФБР разследва изтичането на информация.

Напускането на Крус беше съобщено за първи път от Washington Post.

Агенцията е част от Пентагона и е специализирана във военно разузнаване в подкрепа на операциите. Тя събира големи количества техническа разузнавателна информация, но е различна от други агенции като ЦРУ.

В изявление американският сенатор Марк Уорнър предупреди, че уволнението на Круз е знак, че Тръмп има "опасен навик да третира разузнаването като тест за лоялност, а не като защита за страната ни".

Тръмп отстрани редица служители, чийто анализ се смята за противоречащ на президентския.

През юли Тръмп заяви, че е наредил на екипа си да уволни комисаря по трудова статистика Ерика Макентарфер незабавно, след като доклад показа, че растежът на работните места се е забавил.

През април Тръмп уволни генерал Тимъти Хо като директор на Агенцията за национална сигурност, заедно с десетки служители в съвета за национална сигурност на Белия дом.

Хегсет също е уволнил редица военни служители в Пентагона. През февруари той уволни генерал от ВВС Си К. К. Браун, който беше уволнен заедно с петима други адмирали и генерали.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!