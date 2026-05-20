Уволниха шефката на Агенцията по вписванията

Снимка Фейсбук

Това, което се очакваше да се случи с шефа на държавна институция, вече е факт.

Даниела Митева е освободена от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, съобщиха за БТА от Министерство на правосъдието.

По-рано днес на брифинг след края на правителственото заседание министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е предложил освобождаването на Митева. Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които, въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани, каза Найденов. Той е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията. Също така министърът обяви, че ще сезира компетентните органи, в това число и Софийската градска прокуратура. Найденов съобщи още, че в рамките на утрешния ден ще бъде обявено новото ръководство на агенцията.

Правосъдният министър предложи на премиера да освободи директора на Агенцията по вписванията

Правосъдният министър посочи и някои от установените нарушения. Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни - няма главен секретар, както и заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, служител по сигурността на информацията, посочи министърът. Финансите са в безпорядък и активите са осчетоводявани неправилно, изброи още той. Проблем е установен и при възлагането на обществените поръчки. Регистърът по несъстоятелност не е въведен, въпреки че министерството е осигурило необходимите предпоставки за това, съобщи също Николай Найденов.

