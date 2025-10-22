Уволниха я, а само преди 5 дни се похвали

Кадър Фб

Освобождаването ми от длъжността заместник-кмет на Пазарджик е решение на кмета Петър Куленски. Това заяви Таня Колчакова-Янева в пресклуба на БТА в града.



На пресконференцията Колчакова посочи, че основното обвинение на кмета Кулeнски срещу нея е, че тя като зам.-кмет си е позволявала да говори с общински съветници, които кметът смятал за свои опоненти.



"Смятам, че когато ние работим в една администрация, най-важното е да се търси диалог, особено, когато мнението и решенията на определели хора биха предопределили процеси и резултати за нашите съграждани", обясни тя.



Бившият зам.-кмет на Пазарджик ще обмисли дали ще остане член на "Продължаваме промяната" или ще напусне партията.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че само преди пет дни Колчакова – Янева се похвали с подписан договор за реализацията на проект на стойност 2 595 330 лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!