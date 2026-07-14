Уж скъпо, а българите увеличиха рекордно за ЕС харченето за развлечения и изживявания

Кадър ИИ, Джемини

Икономическата несигурност и инфлацията не спират реалното потребление на българските граждани. Последните данни на Евростат поставят страната ни на престижното второ място в Европейския съюз по ръст на търговията на дребно. През май годишният ръст на оборотите при търговците достигна 7,9%, като се изключи ефектът от инфлацията. Единствено Кипър изпреварва България с показатели от 8,4%. Тези цифри потвърждават стабилността на вътрешния пазар и желанието на потребителите да пазаруват активно, предаде Параграф.бг .

Детайлната картина на потребителското поведение става ясна от данните за трансакциите с банкови карти на Mastercard. Българите променят своите приоритети и насочват все повече средства към преживявания. Това включва разходи за свободно време, развлечения, пътувания и разкрасителни процедури. Дори грижата за домашните любимци заема по-сериозно място в семейния бюджет. Потребителите продължават да купуват хранителни стоки, но променят начина, по който консумират услугите в сектора на общественото хранене.

Интересна тенденция се наблюдава в категорията на ресторантите. През 2019 г. едва 12% от разходите в този сектор са били за доставка на храна до дома. Прогнозите за 2025 г. сочат, че този дял ще нарасне до 20%, което представлява една пета от всички разходи. Макс Ламбъртсън, старши икономист в Mastercard Economics Institute, обяснява тази промяна с търсенето на емоционална стойност и удобство.

потребителите в България все по-често дават приоритет на разходи, които носят емоционална стойност, карат ги да се чувстват добре или им носят удобство и достъпност.

Секторът на пътуванията преживява истински бум след края на пандемията. Българите пътуват по-често и за по-дълги периоди от всякога. През 2024 г. са регистрирани рекордните 794 хиляди пътувания в чужбина с продължителност над четири нощувки. Очаква се през 2025 г. техният брой да се увеличи с още 6,3%. Разходите за едно пътуване в чужбина са се увеличили драстично до средно 758 евро сега спрямо 446 евро през 2019 г. Това показва, че хората са готови да инвестират значителни суми в своята почивка. Пътуването се превърна в най-желания подарък за много сънародници.

Въвеждането на еврото и периодът на двойно обращение на валутите също повлияха на навиците за плащане. Наблюдава се масово преминаване към картови разплащания, особено при малките търговци. Много от тях започнаха да предпочитат ПОС терминалите, за да избегнат работата с две различни валути в брой. Данните показват, че през февруари и март трансакциите с карти за хранителни стоки са нараснали с над 11%. Употребата на банкови карти в ресторанти и барове бележи скок от над 24% на годишна база. В същото време средната стойност на трансакцията намалява, което е знак за използване на карти за дребни ежедневни покупки.

Технологичният напредък също навлиза в разплащанията чрез изкуствен интелект. Към първото тримесечие на 2026 г. около 0,9% от картите на физически лица в България са използвани за AI плащания. При бизнеса този дял е още по-висок – 3,1%. Българите започват да се доверяват на AI агенти за извършване на покупки по предварително зададени параметри. Тази иновация обхваща индустрии като туризма и електронната търговия, въпреки липсата на специфична регулация към момента.

Интересът към ресторантите остава висок, въпреки инфлационните процеси в сектора. София води класацията, но градове като Пловдив, Бургас и Свиленград отчитат най-силен ръст на плащанията. Туристите все по-често избират дестинации извън топ 15 на най-популярните места. Техният дял в ресторантите на по-малките населени места е скочил от 13% през 2019 г. на 18% през 2025 г.

Това отразява нарастващия интерес към по-спокойни и по-малко натоварени дестинации, които са подходящи за дистанционна работа, уелнес туризъм и почивки сред природата.

Експертите отбелязват, че негативните новини за глобалната несигурност вече не влияят толкова силно на реалното потребление. Икономическите фундаменти в България остават стабилни с рекордно ниска безработица. Заплатите в България са се увеличили със 103% от 2019 г. насам при инфлация от около 40%. Това означава реален ръст на доходите от близо 60%, което подхранва покупателната способност. Въпреки това цените на пакетните почивки в страната също отчитат ръст, което променя начина на планиране на ваканциите.

Съвременният пътешественик търси усвояване на нови умения по време на своята отпуска. Мащабно проучване на Mastercard сред 27 000 участници показва, че класическото излежаване на плажа губи популярност. Около 30% от европейците искат да научат чужд език по време на пътуване. Кулинарното обучение е приоритет за 28% от туристите. Българите и румънците проявяват най-голяма страст към храната, като 41% от тях търсят кулинарни курсове. Други предпочитат умения за оцеляване в природата или традиционни занаяти като грънчарство и тъкачество.

Редактор "Екип на Петел",

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