Ужасяваща карта изкараха в Конгреса в САЩ: Докъде ще удря Украйна в Русия, ако й бъде разрешено

Кадър Х

Американският конгресмен Майкол Маккол показа карта на Русия със зона на евентуални удари с американски ракети, които са на разположение на Украйна.

Съобщава се, че украинската страна упорито преследва подобно разрешение.

От своя страна държавният секретар Блинкен заяви, че Украйна сама решава дали да нанесе удари дълбоко в руската територия.

В момента според изявления на официални лица Вашингтон е ограничил използването на американски оръжия на територията на Русия в Киев.

Според Маккол Украйна трябва да получи разрешение.

Картата на обсега на ракетите обхваща територия, колкото тази на Украйна, но на руска територия.

Зоната е само на няколкостотин километра от Москва.

Към момента президентът Байдън отказва подобно развитие.

Chairman of the House Foreign Affairs committee @RepMcCaul asks @SecBlinken whether the administration will lift the restrictions on how to use weapons provided to Ukraine. “They cannot achieve victory with the restrictions you placed on them.” pic.twitter.com/0QDuvmOTxu