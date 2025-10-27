Ужасяващо: Пилот от Формула 1 почти уби двама души по време на Гран При на Мексико

Кадър Х

Пилотът от Формула 1 Лиъм Лоусън заяви, че едва е избегнал фатален сблъсък с двама маршали, които пресичали пистата по време на Гран при на Мексико. Инцидентът е станал в третата обиколка на неделното състезание, когато пилотът на Рейсинг Булс се е връщал на пистата след ранно спиране в бокса, пише Актуално.

Двамата маршали минаха от другата страна на пистата точно пред автомобила на Лоусън, а новозеландецът бързо изрази недоумението си по радиото на отбора. "О, Боже мой, шегувате ли се с мен? Току-що ли видяхте това?", каза Лоусън, след което добави: "Можех да ги убия."

CNN Sports се свърза с ръководния орган на моторните спортове ФИА за коментар. Според Ройтерс ФИА е заявила в изявление, че разследва ситуацията. В изявлението се казва, че след инцидента на първи завой състезателният контрол беше информиран, че на пистата има отломки на върха на този завой. В третата обиколка маршалите бяха предупредени и поставени в готовност да излязат на пистата и да приберат отломките, след като всички автомобили преминат. Веднага след като стана ясно, че Лоусън е излязъл от бокса, инструкциите за изпращане на маршали бяха отменени и в този район беше показан двоен жълт флаг. Все още се разследва какво се е случило след този момент.

Двойният жълт флаг може да означава, че има опасност, която блокира пистата, или че маршалите работят на пистата или до нея. Той изисква от пилота да намали значително скоростта си, като не може да изпреварва и трябва да е готов да смени посоката или да спре. По-късно Лоусън заяви пред репортери, че "не е могъл да повярва" на това, което е видял, когато е излязъл от питстопа и маршалите са навлезли пред автомобила му.

"Едва не ударих един от тях. Честно казано, беше толкова опасно", каза той, цитиран на "Ройтерс". "Очевидно някъде е имало неразбирателство, но никога преди не съм се сблъсквал с това и не съм го виждал в миналото. Това е доста неприемливо. Не можем да разберем как може да се позволи на маршалите просто да пресичат пистата по този начин по време на състезание. Нямам представа защо, сигурен съм, че ще получим някакво обяснение, но това наистина не може да се случи отново."

Лоусън беше принуден да се оттегли от състезанието, след като получи повреда на автомобила си в началото. Ландо Норис от Макларън удържа позицията си в челото на стартовата решетка, за да запише шестата си победа за сезона и да си поеме лидерството в шампионата пред Оскар Пиастри. Норис финишира на повече от 30 секунди пред Шарл Льоклер, който удържа предизвикателството на Макс Верстапен и зае второто място. Пиастри завърши на пета позиция и вече изостава от съотборника си само с една точка в класирането при пилотите.

