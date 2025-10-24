В „Семейни войни“ разкриха съществото с най-много зъби

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Надали повечето от хората знаят, че и охлювите имат зъби, но темата бе зачекната в „Семейни войни“ по Нова телевизия. Причината бе въпрос, свързан с малко животно, което има остри зъби и водещият Цветомир Иванов разказа пък кое е това, което има най-много.

Това е охлюва. В слушалките му подсказаха че мекотелото има 150 реда по 100 зъби.

Явно обаче това е само за един от видовете. Причината е, че има 100 000 вида охлюви, броят на малките зъбчета или стъргалки варира от няколко хиляди до 25 000.

Малките охлюви имат 135 реда зъби, всеки със 105 зъба.

Охлювите нямат зъби в традиционния смисъл. Те имат радула, специализиран апарат, използван за остъргване и смилане на храна. Радулата се намира в устната кухина върху одонтофора. Радулата се състои от хитинова базална плоча и редове хитинови зъби. Общият брой на зъбите варира при различните видове охлюви, но може да достигне десетки хиляди, което го прави рекордьор по най-много зъби сред живите същества на земята.

Има много различни видове охлюви и всеки охлюв има различен брой зъби. Но ако се търси рекордьора по брой зъби, това е гроздовият охлюв, който държи рекорда с 25 000 зъба.

