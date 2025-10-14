В 11:05 ч. ново земетресение в България

снимка: НИГГГ-БАН

Земетресение край Пловдив. То е регистрирано в 11:05 ч., сочат данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Трусът е със сила 2.3 по Скалата на Рихтер и е станал на дълбочина от 8.4 км. Няма данни за разрушения или пострадали.

По-рано земетресение с магнитуд 2.8 по Рихтер беше регистрирано в района на Симитли, област Благоевград.

