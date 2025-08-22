В 11:20 часа първата буря нахлува в България: Да се готвят в тези градове

Кадър Метео Балканс

Към 11:20 ч. първата мезо-конвективна система вече е факт и приближава Югозападна България, предаде Метео Балканс.

Според прогнозата бурята трябва да се разшири и да обхване и части от Северозападна България. През деня се очаква да се формират още няколко подобни системи, които да обхванат "почти" цялата страна. Ще има и райони с малко или без валежи – такава е конвекцията: в един град вали, а в съседния – не.

