В 11 часа разкриват нова информация за "Петрохан"

Кадър МВР

Разследващите изнасят нова информация и подробности около трагедията "Петрохан".

По-късно днес, 18.02.2026 г., заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София Наталия Николова, директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, началникът на отдел „Криминална полиция” към ГДНП Ангел Папалезов и заместник директорът на ГДНП старши комисар Иван Маджаров ще представят нова информация относно хода на разследванията по случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

Брифингът ще се проведе от 11,00 ч. в сградата на Националната полиция на бул. „Александър Малинов“ №1, уточняват от пресцентъра на прокуратурата

