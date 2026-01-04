В 12:00 часа въвеждат промени в движението по магистралите

снимка: Булфото

Последния почивен ден движението на камиони над 12 тона към София ще бъде забранено по магистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ между 12:00 и 20:00 часа. Ограничението се въвежда от Агенция „Пътна инфраструктура“ и е заради очаквания засилен трафик.

По традиция след края на празниците започва и голямото прибиране към София. Ден преди първия работен ден за годината в цялата страна се очаква засилен трафик, като движението постепенно ще се натоварва през следващите часове.

Към ранните сутрешни часове обстановката по основните пътни артерии остава спокойна. Пътен възел „Симитли“ е една от критичните точки, където се събира трафикът от Банско и автомобилите, идващи от Гърция, допълва Бтв.

До утре заради почистване е затворена аварийната лента в двете посоки на магистрала „Тракия“ между 242-ри и 250-ти км в Сливенска област, пише БНР.

Също заради почистване на магистрала „Струма“ между 16-ти и 18-ти км в посока София между 10 и 16 часа ще е затворена външната активна лента.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!