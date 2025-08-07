В 13 часа силно земетресение в любим курорт на българите

Кадър НИМХ

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано в четвъртък малко преди 13:00 часа в Южна Гърция, съобщава Атинският геодинамичен институт, цитиран от Kathimerini.

Няма данни за пострадали или материални щети.

Епицентърът на труса, на дълбочина от 23 километра, е на 11 километра северозападно от град Месини и на по-малко от 25 км от Каламата в района на популярния за много туристи полуостров Пелопонес.

Няколко минути по-късно е бил регистриран вторичен трус с магнитуд 2,5.

Тревога сред жителите

Това е район, в който не се случват често сеизмични трусове, което предизвика относителна тревога сред местните жители. Местен сеизмолог предупреди, че в следващите дни могат да се очакват нови трусове с магнитуд около 4 по Скалата на Рихтер.

"Районът е със средна сеизмичност, има някои нормални разломи, но не е прочутият разлом в Каламата, който познаваме от 1986 г., той е доста на запад. Да видим как ще се развие сеизмичността през следващите часове и ще имаме по-ясна картина“, каза Костас Папазахос пред newsit.gr

