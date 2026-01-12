В 14 часа решават за обявяване на грипна епидемия във Варна

Пиксабей

Областната оперативна комисия за борба срещу грипа се събира на заседание днес в 14:00 часа, за да вземе решение дали да бъде обявена грипна епидемия и какви противоепидемични мерки да бъдат въведени. Това каза за Moreto.net началникът на отдел „Противоепидемичен контрол“ в РЗИ-Варна д-р Анка Баева.



Нивото на заболеваемост от грип и ОРЗ във Варна през последната седмица бележи значителен ръст. То е 239 на 10 хил. души при 82 на 10 хил. души за предходния период. На практика областта е първенец сред останалите в страната. Средните нива са 133 на 10 хил. души.



Досега основен процент от болните бяха деца на възраст между 0 и 14 години, но вече сериозен ръст се отчита и сред по-възрастните пациенти, обясни д-р Баева.

