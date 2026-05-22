В 1434 училища - втора задължителна матура по профилиращ предмет

Втората задължителна матура за зрелостниците e днес. Началото на изпита е в 8:30 ч.

Изпитният вариант трябва да бъде изтеглен в Министерството на образованието и науката.

Над 24 000 са подадените заявления за изпит по профилиращ предмет. За поредна година най-предпочитаната дисциплина е английски език – над 13 000 зрелостници, следвана от география и икономика и биология и здравно образование.

Най-малко ще покажат знанията си по физика и астрономия – едва 44 зрелостници.

От заявилите желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни.

Зрелостниците трябва да носят документ за самоличност, черен химикал и служебна бележка, както и да са в училищата, в които са разпределени, поне 30 минути преди изпита, пише btvnovinite.bg.

