В 17:03 настъпва астрономическата зима

снимка: Булфото

Зимното слънцестоене е времето от годината, когато нощта е най-дълга, а денят е най-кратък. Слънцето изгрява много ниско над хоризонта и има минимална светлина. За много хора това е естествен сигнал за началото на зимата.

Тази година зимното слънцестоене се пада на 21 декември. В Северното полукълбо това е денят с най-дълга нощ, докато в Южното полукълбо е денят с най-кратък ден. В полярните ширини явлението има специална форма: На Северния полюс слъцето изобщо не изгрява по време на зимното слънцестоене. В тропическите райони Слънцето остава приблизително 23 градуса под хоризонта. В Северния полярен кръг центърът на Слънцето докосва само южния хоризонт, без да се издига над него, което прави този ден единственият в годината, когато слънцето не се появява в продължение на 24 часа.

В умерените географски ширини, не се наблюдават явления като полярен ден или полярна нощ. Дори по време на зимното слънцестоене Слънцето все още изгрява и залязва. Благодарение на това ние ясно усещаме контраста между деня и нощта, докато в полярните райони той липсва.

Зимното слънцестоене не винаги пада в един и същи ден. Това се дължи на особеностите на календара и орбитата на Земята: тя прави една пълна една около Слънцето за малко повече от 365 дни. За да се компенсира дробната част от годината, има високосни години и поради това точната дата на слънцестоенето варира между 20, 21 и 22 декември.

Някои астрономически фактори също оказват влияние върху определянето на датата на това събитие, като например наклонът на оста на Земята - той също влияе на деня, в който Слънцето достига крайната си деклинация. Следователно зимното слънцестоене може да се пада в различни дни всяка година, но винаги е в третото десетдневие на декември.

Астрономическата зима започва днес у нас в 17:03 часа, в деня на зимното слънцестоене, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Зимното слънцестоене бележи най-късия ден в годината в Северното полукълбо и най-дългия ден в Южното полукълбо.

Слънцето в София изгрява днес в 7:54 часа и залязва в 16:56 часа. Продължителността на деня е девет часа и две минути. Луната е във фаза един ден след новолуние, допълва cross.bg.

Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и есента. Астрономично тя започва със зимното слънцестоене - около 21 декември в Северното полукълбо, и около 21 юни - в Южното полукълбо.

Зимата завършва с пролетното равноденствие, което е около 21 март в Северното полукълбо и около 23 септември - в Южното полукълбо.

През зимния сезон се измерват най-ниските температури, а в районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има и значителни снеговалежи.

