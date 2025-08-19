В 17 училища всички ученици със слаб 2 на матурата по български език

Пиксабей

В 17 училища в България с близо 100 ученици средният успех през 2025 г. на задължителния държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ) е точно „Слаб 2,00“, което означава, че нито един зрелостник в тях не е направил абсолютно нищо на матурата.

Това показват данните в доклад на Института за пазарна икономика (ИПИ), който публикува на сайта си карта със средния успех по общини, предаде Телеграф.

Средният резултат в страната през 2025 г. е „Добър 4,27“, като още когато бяха съобщени резултатите, се направиха редица анализи и коментари за конкуренцията сред най-добрите училища в София и другите големи градове. От Министерството на образованието и науката (МОН) и регионалните управления по образованието (РУО) умишлено избягват да посочат и публично да акцентират върху школата с най-слаби резултати.

През тази година в 202 български училища с близо четири хиляди ученици средният успех е под „Среден 3,00“. Като е важно да се подчертае, че не може да се обобщи, че това са малки училища в определени райони и с лош късмет на конкретния изпитен вариант. Според анализа на ИПИ слаби училища има във всяка една от 28-те области и в общо половината от българските общини (131 общини). В над 70 от слабите училища зрелостниците са 20 и повече, а в над 10 – 50 и повече.

