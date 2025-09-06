В 18:00 часа започва българският финал на US Open

снимка: International Tennis Federation, фейсбук

Точно в 18:00 часа българско време започва финалната среща на US Open при юношите: Иван Иванов - Александър Василев.

Александър Василев ще се изправи срещу Иван Иванов в мечтан български финал на US Open при юношите.

Александър Василев спечели полуфинала си срещу бразилеца Луис Гуто Мигел с 2:6, 6:1, 6:0.

Преди този мач Александър Василев постигна 4 поредни победи без да загуби сет.

Малко по-рано Иван Иванов победи Зангар Нурланули от Казахстан с 6:1, 6:4 в първата полуфинална среща.

Това бе поредна победа №11 за Иванов в турнирите от Големия Шлем. 16-годишният Иванов загуби само един сет в тези мачове и затвърди статута си на фаворит за трофея.

Двамата българи бяха близо до финал и на "Уимбълдън", но там Василев отпадна на полуфиналите, а Иван спечели титлата.

Григор Димитров е последният ни шампион при юношите на Откритото първенство на САЩ - от 2008 г. Преди него, но при девойките, титлата са печелили Катерина Малеева (1984 г.) и Магдалена Малеева (1990 г.).

Мануела Малеева пък има титла от Ню Йорк през 1984 г., но при смесените двойки и не при подрастващите. Тя триумфира в тандем с американеца Том Гъликсън.

