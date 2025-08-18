В 20:15 ч. българско време е срещата между Тръмп и Зеленски

Кадър Youtube

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции.

Двустранната среща ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха в прессъобщение от Белия дом, цитирани от Ройтерс. По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).

Срещата на върха в Овалния кабинет на Белия дом се състои броени дни след срещата на върха между Путин и Тръмп, която не доведе до споразумение за прекратяване на огъня.

Зеленски и неговите европейски съюзници подкрепяха идеята за предварително прекратяване на огъня, но вчера след срещата си с Путин Тръмп заяви, че предпочита глобално споразумение за примирие, без да навлиза в детайли.

Още на връщане от Аляска Тръмп спомена за гаранции за сигурността на Украйна, сходни с тези на член пети от договора за НАТО, но извън рамките на атлантическия алианс, който Москва възприема като екзистенциална заплаха за границите си.

Тази сутрин американският президент прикани украинския си колега да пристъпи към уреждането на продължаващата три години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс. В социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп написа: "Украинският президент Зеленски може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва. Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим [...] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!".

Що се касае до руската позиция, постоянният представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Ройтерс, заяви, че Русия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност.

"Много от лидерите на държавите от Европейския съюз подчертават, че бъдещото мирно споразумение трябва да осигури надеждни гаранции за сигурността на Украйна. Русия е съгласна с това. Тя обаче има пълното право да разчита, че също ще получи ефективни гаранции за своята сигурност", каза руският дипломат.

По думите му Западът прави грешка, като не пристъпва към обсъждане на подобна стъпка по отношение на Русия. Улянов отбеляза, че тези гаранции трябва да бъдат "доста по-надеждни от прословутите обещания" за спирането на разширяването на НАТО на изток, предаде БТА.

