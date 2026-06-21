В 20 общини няма зрелостник на матурата по БЕЛ

Булфото

В страната има 40 общини с резултат под Среден 3 на матурата по български език и литература при зрелостниците тази година, показва анализ на Института за пазарна икономика. На изпита са се явили 49 000 ученици. Сред общините с най-ниски резултати са Брацигово и Струмяни, а сред първите по успех влизат Златоград и Правец.



Изчисленията на Института за пазарна икономика за 2026-а година показват, както очакваните центрове на силно представяне, така и региони, с устойчиво ниски резултати и дълбоки различия в достъпа до качествено образование, предаде БНР.

Оформят се райони и училища, при които изоставането се превръща в тенденция и има остра нужда от намеса - пренасяне на опит, командироване на учители, или дори смяна на директори, и повече часове за подобряване на грамотността, препоръчват експертите.

Една пета от зрелостниците са се явили на задължителния изпит по български език и литература в София, почти 4 хиляди в Пловдив, и малко над 3 хиляди - във Варна. Има и 20 общини в страната, където на матури не се е явил нито един ученик, вероятно поради липсата там на средни училища, посочват икономистите.



Въпреки по-високия среден резултат за страната тази година - Добър 4.39, само две общини са постигнали среден резултат над Много Добър 5 – това са Челопеч и Неделино, които традиционно са сред водещите на изпита.



В топ 5 влизат още две смолянски общини - Златоград и Баните, както и Правец. Столицата е на шесто място, а сред големите областни центрове с високи резултати остават Смолян, Велико Търново, Благоевград и Варна. Общините, които постигат резултат над 4,50 са 19, а над 4 - 87.



В четири общини - Брацигово, Опан, Перущица и Струмяни - средната оценка на всички явили се зрелостници е Слаб 2. Със средна оценка Слаб са 11 общини, а с под Среден 3 са 40. Видимо обособени райони с ниски резултати има в Северозападна и в Североизточна България, както и в малките общини край Пловдив, Ямбол и Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!