В 5:46 часа българско време земетресение от 4,4 по Рихтер удари Турция

Кадър БАН

Земетресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е регистрирано днес в 05:46 ч. в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция). Това предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации, предаде Евроком.

Към момента няма данни за пострадали хора и щети. Трусът е регистриран на дълбочина 10,12 километра.

Това е поредният силен трус в Съндъргъ. На 10 август вечерта трус от 6,1 по скалата на Рихтер доведе до смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху нея се срути част от джамия. Ранените бяха 29 души, а общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко от бедствието.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!