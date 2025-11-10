реклама

В 6 часа сутринта буря се изви над Пловдив

10.11.2025 / 12:20 0

Кадър Ютуб

Силен дъжд, започнал около 6:00 часа тази сутрин, предизвика наводнения и проблеми с трафика в различни части на Пловдив, пише Plovdiv24.bg.

Най-засегнат е район "Тракия", където улиците край блок 80 са силно наводнени, показват видеа, публикувани от жители в социалните мрежи. Водата се е събирала бързо, а движението на автомобили е било затруднено.

От ВиК – Пловдив информираха, че е аварирал магистрален водопровод в близост до блок 94 в "Тракия", което е довело до временни прекъсвания на водоподаването.


Без вода са останали високите етажи на жилищните сгради в района, докато екипи на дружеството работят по отстраняване на повредата.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до края на деня, след приключване на ремонтните дейности


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама