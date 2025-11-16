В 7:13 часа регистрираха земетресение край Варна, после го премахнаха

Кадър БАН

Земетресение край Варна бе регистрирано от НИГГГ, но после от института премахнаха данните за труса

Земетресение с магнитуд 3,3 по Скалата на Рихтер бе регистрирано в Черно море, в близост до Варна.

Това показа справка в сайта на НИГГГ към БАН.

Трусът бе отчетен в 7:13 сутринта в неделя.

Впоследствие от института обаче премахнаха данните за земетресението, видя БЛИЦ.

Скрийншот от сайта на НИГГГ на регистрираното, а по-късно премахнато земетресение.

Има няколко причини земетресение, което първоначално е било публикувано в сайта на БАН (по-точно НИГГГ – Национален институт по геофизика, геодезия и география), по-късно да бъде премахнато или коригирано.

Ето най-честите обяснения:

1. Фалшив сигнал (false event)

Понякога апаратурата регистрира вибрации, които приличат на земетресение, но всъщност не са:

силен взрив (кариера, строителство)

преминаващ влак

технически шум

атмосферни влияния

локален индустриален тътен

При първоначалните автоматични данни те могат да бъдат разчетени като „земетресение“, но след анализ от сеизмолози събитието се заличава.

2. Дублирано събитие

Системата може да отчете едно и също земетресение два пъти – например от две различни станции – което води до двойно въвеждане. По-късно единият запис се премахва.

3. Корекция на локация и магнитуд

Понякога земетресението първоначално се публикува, но след допълнителен анализ се оказва извън българската зона или различно от първоначалните автоматични данни. Тогава:

или се премахва

или се заменя с коригиран запис

4. Автоматичен запис, който не е потвърден от човешки анализ

БАН първо публикува автоматично засечените събития. Специалистите ги преглеждат ръчно. Ако събитието не отговаря на критериите за реално земетресение, то се изтрива.

5. Техническа грешка

Понякога при актуализация на базата данни или при синхронизация със световни каталози (EMSC, USGS) даден запис се редактира или премества.

Не е ясно някоя от тези, или друга причина е наложила публикуването, а след това и премахването на данните

