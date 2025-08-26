В 8:45 часа сутринта водно торнадо се завихри край български плаж
26.08.2025 / 09:37 0
Кадър Фб
Водно торнадо над Черно море край Синеморец, 26.08.2025 г., 8:45, съобщава НИМХ.
