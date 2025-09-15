В Анкара отложиха делото за отстраняване на лидера на опозиционната Народнорепубликанска партия

кадър: БНТ

Съдът в турската столица Анкара отложи делото за отстраняване на лидера на опозиционната Народнорепубликанска партия. Делото предизвика задълбочаване на критиките за репресия срещу опозицията и опонентите на президента Реджеп Ердоган.

Процесът е за нередности при избора на лидера на опозицията Йозгюр Йозел през 2023 г. Пред съда в Анкара днес имаше засилено полицейско присъствие и множество привърженици на опозицията, но решението беше за отлагане на заседанието за 24 октомври, предава БНТ.

Стотици членове на Народнорепубликанската партия, сред тях и основния опонент на Ердоган - истанбулския кмет Екрем Имамоглу, са зад решетките в очакване на процеси. Процесът за отстраняване на Йозгюр Йозел е смятан за тест за крехкия баланс между демокрация и автокрация в Турция.

Задълбочаването на разногласията и отслабването на опозиционния лагер увеличава шансовете на президента Ердоган да продължи още 22-годишното си управление.

