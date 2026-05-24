В Асеновград осъдиха мъж заради обиди в социалните мрежи, отправени към бившата му жена

снимка: Пиксабей

Мъж бе осъден заради обиди в социалните мрежи, отправени към бившата му жена. Решението е на Районния съд в Асеновград и идва след нпколко съдебни заседания, разпити и събиране на доказателства около скандал, разиграл се във „Фейсбук“ в началото на 2024 година.

Случаят започнал в нощта срещу 12 януари миналата година. Тогава 38-годишен мъж от Пловдивско публикувал серия от груби и унизителни коментари под профилната снимка на своята бивша съпруга в социалната мрежа. Според материалите по делото, написаното съдържало тежки обиди и унизителни квалификации, които накърнили честта и достойнството на жената и били видими за други потребители. Коментарът гласял: „Де**а минд**а ти долен“ , последвано от призива да си смени фамилията, пишат от Трафик нюз.

След като видяла коментарите, жената подала сигнал и завела дело за обида, настоявайки, че публичното унижение ѝ е причинило сериозен стрес, емоционално напрежение и уронване на авторитета ѝ пред близки и познати. По време на процеса били разпитани свидетели, а съдът разгледал публикациите и комуникацията в социалната мрежа като доказателства по делото.

След няколко съдебни заседания магистратите приели, че мъжът е извършил престъпление по Наказателния кодекс, като е нанесъл обида чрез социалната мрежа „Фейсбук“. Съдът го признал за виновен, но тъй като той е неосъждан, бил освободен от наказателна отговорност и вместо това му било наложено административно наказание глоба в размер на 1000 евро в полза на държавата.

Освен санкцията, съдът осъдил мъжа да изплати и обезщетение на бившата си жена за причинените неимуществени вреди. Магистратите постановили той да плати 2000 лева компенсация за нанесената обида, накърняването на честта и достойнството ѝ, както и за уронването на обществения ѝ авторитет. Към сумата се начислява и законна лихва от датата на деянието до окончателното изплащане.

38-годишният подсъдим ще трябва да поеме и съдебните разноски по делото. Те включват разходи за адвокат, пътни разноски и обезщетения за свидетели, като общата сума надхвърля 2100 лева.

