В Айтос нова тринога снима дори през нощта

Снимка: архив, Булфото

Началникът на Районното управление запозна с обстановката за първите 9 месеца от годината

Началникът на РУ-Айтос Ахмед Али разкри колко и какви престъпления са извършени на територията на общината за първите 9 месеца от годината. Той беше поканен от общинските съветници на последната сесия на местния парламент, за да ги запознае с обстановката и дейността на полицията.

Стана ясно, че основните приоритети на РУ-Айтос са свързани с противодействие на престъпността и на пътния травматизъм, разкриване на престъпления и опазване на обществения ред. Представени бяха резултатите от работата на Районното от началото на януари до 30 септември 2025 г., предаде flagman.bg.

РУ отчита намаление на регистрираните престъпления спрямо същия период на 2024 г. За периода са регистрирали 186 броя престъпления, спрямо 231 броя през м.г., което е с 19,48 % намаление на извършените престъпления.

Към 30 септември има леко увеличение на разкритите престъпления с около 3%.

Началникът на РУ-Айтос запозна съветниците и със съставените документи по отношение на паркиране, на неправилно изпреварване и други нарушения на територия на община Айтос. От служители на РУ са съставени:

фишове за неправилно паркиране - 745 броя,

пречене на движението и неправилно паркиране - 169 броя,

паркиране на по-малко от 5 метра на кръстовище или на пешеходна пътека - 128 броя,

нарушения, свързани с управления на индивидуални електрически превозни средства, основно тротинетки - 25 броя,

управление на ППС велосипед- 4 броя.

Над 10 са случаите за управление на МПС след употреба на алкохол с над 1,2 промила, и 13 случая - за управление на МПС след употреба на наркотични вещества.

Районното управление разполага с три камери - стационарна камера на изхода на гр. Айтос в посока Руен, две мобилни камери като с едната – „тринога“, се осъществява контрол и през тъмната част на денонощието. Управлението разполага с триногата от четири месеца – добър начин да се констатират нарушения.

„В тази връзка почти ежедневно се ползват техническите средства за измерване на скоростта. За ограничаване на нарушенията и недопускане на пътни транспортни произшествия, провеждаме множество специализирани полицейски операции като в почивните дни са включени допълнителни служители с небрандирани автомобили. Това беше една от кампаниите на Министерство на вътрешните работи през настоящия летен сезон. Извършват се и ред други проверки. Засилени са проверките в района на училищата, пешеходните пътеки и др.“ , заяви още началникът на РУ главен инспектор Ахмед Али.

В началото на месец октомври между Районното управление и Община Айтос е сключен договор за сътрудничество и взаимодействие за осигуряване на обществения ред, съгласно Стратегията за превенция на престъпността 2021-2030 г., приета от Министерския съвет. Съгласно този план, част от мерките включват създаване на общи комисии, работни групи за решаване на конкретни проблеми като например, безопасността на движението, поставяне на знаци или засилване на патрули на конкретни места, училища и други уязвими места.

„На много добро ниво е взаимодействието между Общинската администрация и Районното управление, което спомага за решаване на проблемите и възникналите задачи. Благодаря на Общинския съвет за съвместната работа и сътрудничество“, каза още той.

Съветникът Димитър Колев постави пред полицейския началник два въпроса за решаване. Първият – „почистването“ на излезли от употреба, технически неизправни автомобили, които са „паркирани“ по площади, паркове, междублокови пространства. Вторият е за паркирани автомобили в зелените площи, което е „нередно и прави лошо впечатление на гражданите“.

„Можем да окажем съдействие по отношение на спрените от движение автомобили, както и за бракуваните. Защото има разлика дали е спрян от движение, дали е бракуван, и местата, където трябва да се намират тези автомобили. За всеки конкретен сигнал можем да окажем съдействие. По отношението на паркирането в зелените площи - не съм констатирал такова нарушение, но ако има сигнал, ще извършим проверка“, заяви в отговор Ахмед Али.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!