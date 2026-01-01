В БНБ, търговските банки и "Български пощи" ще обменят безплатно стотинки

снимка: Булфото

От 1 януари става по-лесно да се освободим от натрупаните монети. Те вече се обменят напълно безплатно от Българската народна банка, търговските банки и "Български пощи".

В БНБ: Там можете да обменяте неограничени количества банкноти и монети без такси, като това условие важи завинаги. Централната банка приема левове в 5 града:

София: Централна сграда на пл. „Княз Александър I“ № 1 (само за граждани); Касов център на ул. „Михаил Тенев“ № 10; Териториално поделение в ж.к. „Овча купел", ул. "Иван Хаджийски" № 16.

Пловдив: Териториално поделение на ул. „Ягодовско шосе" № 2.

Бургас: Териториално поделение на ул. „Александър Велики" № 8.

Варна: Териториално поделение на ул. „Цариброд" № 23.

Плевен: Териториално поделение на ул. „Климент Охридски" № 58 Б.

В търговските банки: Услугата за обмяна на левове (банкноти и монети) ще се предлага до края на 2026 г. През първите 6 месеца (до края на юни) обмяната е безплатна. След този период банките могат да решат да въведат такса. За суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка от 3 дни, предава Нова тв.

В "Български пощи": От днес пощите също започват да предлагат тази услуга. Обмяната е възможна в клонове, намиращи се в райони без банкови офиси. Ограничението е до 1000 лева на ден на човек. В определени клонове могат да се сменят до 10 000 лева с предварителна заявка от 3 до 5 работни дни. Суми над 10 000 лева не се обменят в пощите. След края на юни пощите също могат да въведат такса допълват от Нова тв.

Плащане с монети в магазина

През настоящия месец, в който можем да плащаме и в двете валути, законът предвижда ограничение. Търговецът има право да откаже плащане, ако клиентът предложи повече от 50 монети наведнъж. Ако обаче решите да платите с до 49 монети, отказът е неправомерен, като са предвидени глоби от 400 до 5 000 лв.

►Предисторията: Проблемът с дребните стотинки

Въпросът бе повдигнат от зрителката Цветелина Петрова, която е търговец на дребно.

Тя се сблъсква с проблема с натрупването на дребни монети и невъзможността да пазарува с тях или да ги обмени лесно преди въвеждането на еврото. До вчера най-изгодният вариант за уедряване на монети беше в Касовия център на БНБ в София, където за сортирани монети от 1, 2 и 5 стотинки не се начисляваше такса. Дружеството за касови услуги и някои банки също предлагаха услугата, но срещу определени такси. Сега, с новите правила, проблемът намира своето решение чрез широката мрежа за безплатна обмяна.

