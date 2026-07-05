В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици"

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Недостиг на специалисти по Спешна медицина. В България лекарите с тази специалност са 129, показват данни на Министерството на здравеопазването.

В центровете за "Бърза помощ" в страната работните места са близо 1390. 378 от тях са свободни. Най-много лекари не достигат в спешната помощ в София, Варна и Плевен. Проблеми с кадрите имат и спешните отделения на болниците.

Доктор Венцислава Маркова работи в интензивното отделение на пернишката болница. Помага и в спешното, защото е специализирала Спешна медицина.

"По друг начин се виждат нещата. Пациентите, които имат нужда от нас, най-често са в много тежко състояние. Трябва да реагираме веднага - на момента", каза за БНТ тя.

Работила е в линейка 6 години. Но се отказала заради ниската заплата и тежките условия на труд.

"Хората смятат, че спешните медици, които пътуват с линейката, са едни обикновени таксита и ги ползват само за носачи и превоз. Просто обезсмисля тази работа", обясни д-р Маркова.

Малко от лекарите в линейките са специализирали Спешна медицина.

"Проблем е, защото общо взето има случаи, когато се изискват точно тези умения, които се дават по време на обучението за спешен медик. Да се реанимира пациентът, да се възстанови неговата сърдечна дейност, да бъде интубиран", заяви д-р Маркова.

И в линейките, и в спешните отделения на болниците могат да работят медици, които не са специализирали Спешна медицина, обясняват от Министерството на здравеопазването. Твърдят, че завършилите парамедици и лекарски асистенти в страната могат да покрият дефицита в спешните центрове. И в "Бърза помощ", и в спешните отделения обаче има голямо текучество.

"Би трябвало във всяко спешно отделение да има и анестезиолог реаниматор или специалист по Спешна медицина, които са приети от МЗ. Няма толкова много специалисти, тъй като е много интензивна специалност", обяснява д-р Красимир Джинсов, директор на МБАЛ НКБ.

Симеон Иванов е дипломиран лекар от миналата година. От няколко месеца работи в спешното отделение на Националната кардиологична болница. Но не иска да специализира Спешна медицина.

"Отговорността, която ние носим, е доста голяма. Включително и наказателна. И това може би е доста голяма причина, поради която специалността не е привлекателна", каза той.

Държавата финансира приоритетно места за специализанти по Спешна медицина, твърдят от Министерството на здравеопазването. И уточняват, че в специалностите с ниски заплати има най-голям недостиг на кадри.

Редактор "Екип на Петел",

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