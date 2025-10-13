В България има 1182 действащи концесии, от които близо половината са общински

Снимка: Булфото

По данни на Националния концесионен регистър към октомври тази година в България има 1182 действащи концесии, от които близо половината – 507 са общински. Това заяви Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията, в рамките на пленарна сесия „Финансов Хоризонт‘ 2026+“ по време на Годишната среща на местните власти в курортен комплекс Албена. Събитието е организирано от Националното сдружение на общините в Република България.

Все повече общини съзнават, че концесиите не са заплаха, а са възможност, един инструмент, който им позволява да правят повече с по-малко средства, посочи Караджов.

Концесиите не се отнасят само до пътища, пристанища и летища, както е общоприетото схващане. Те могат да променят живота на хората и в най-чувствителни сфери като образование, култура и най-вече към социалните услуги, посочи Караджов, цитиран от БТА.

Например, Община Горна Малина през 2023 г. възложи концесия за възстановяване на старото училище в село Осоица - това е сграда със 100-годишна история. Днес тя живее нов живот, вече се нарича международно училище „Космос“ и е част от Cambridge International School, посочи вицепремиерът. Това е силата на добре реализираната концесия - тя не просто изгражда, тя възражда една образователна инициатива, добави той.

Думата „концесия“ идва от латински и означава „предоставяне като условие“, т.е. държавата или общината ще предоставят на частен партньор правото временно да управлява или поддържа даден обект при ясни правила и обществен контрол, посочи вицепремиерът.

Концесията не е заплаха, това е много по-интелигентен начин да ускорим развитието си с повече инвестиции и по-малко натиск върху бюджета и по-добри услуги за гражданите, коментира Гроздан Караджов.

