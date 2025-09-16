В България работят над 27 хиляди чужденци от 77 държави, извън ЕС
Общо 87 460 души са започнали работа със съдействието на бюрата по труда през първите шест месеца на 2025 г. Активната подкрепа чрез програми, мерки и проекти, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, както и посредническата дейност на Агенцията по заетостта, изиграват съществена роля за това повече безработни лица да бъдат включени в заетост. Това сочат данните от Отчета за изпълнението на Плана за действие на Агенцията за първото полугодие на 2025 г.
Средномесечното равнище на регистрираната безработица за шестмесечието е 5,36%. За сравнение, през същия период на миналата година нивото ѝ е било 5,7%. Успоредно с това се отчита и значителен ръст в броя на активираните лица – над 34 500 души – с близо 8000 повече спрямо година по-рано. Положителна тенденция се наблюдава и при броя на обявените свободни работни места. Те надхвърлят 88 400 за шестмесечието, което представлява ръст от 16,2% спрямо същия период на предходната година.
Агенцията по заетостта отчита сериозен напредък и в областта на обученията за възрастни. През първата половина на 2025 г. в различни курсове и форми на обучение
са включени над 84 800 безработни и заети, което е близо четири пъти повече спрямо
същия период на миналата година. В индивидуално професионално ориентиране са включени 128 064 души, което е ръст с 15,2% в сравнение с първото полугодие на 2024 г.
За преодоляване на преградите пред заетостта на търсещите работа важна роля изиграват 88-те трудови борси, проведени в страната през изминалите шест месеца. В тях са участвали 10 996 души и 967 работодатели, които са обявили общо 7 821 работни места. В същото време са организирани и 686 Дни на работодателя за насърчаване на бизнеса да обявява нови работни места и да наема безработни на първичния пазар.
През първото полугодие Агенцията по заетостта е допуснала до българския пазар на труда 27 109 граждани от 77 държави, извън ЕС, по всички процедури, свързани със заетостта на чужденци. Това представлява 78% от общо устроените чужди граждани на работа в България за цялата 2024 г., когато техният брой е бил 34 720.
