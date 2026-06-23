В България започва производството на GWM Ora 5 за цяла Европа

Кадър Ютуб

България отново влиза в автомобилната индустрия с амбициозен проект, който може да върне страната на картата на европейското автомобилостроене. В завода в ловешкото село Баховица ще започне производството на новия модел GWM Ora 5, като страната ни ще бъде единственият производствен център на автомобила за европейския пазар.

Според информация на специализирания сайт Automedia.bg серийното производство на електрическата версия трябва да започне през ноември 2026 година. Преди години същият завод произвеждаше моделите Steed и Haval на китайската компания Great Wall.

Новият Ora 5 ще се предлага в няколко различни варианта на каросерията – хечбек, SUV и комби. Моделът е разработен с различни видове задвижване – бензиново, хибридно, plug-in хибридно и изцяло електрическо. Засега в България ще се произвежда само електрическата версия, като причината са действащите европейски регулации и мита.

Автомобилът разчита на модерна платформа и впечатлява с просторен салон, богато оборудване и високи нива на безопасност. Дължината му достига 4,47 метра, което го поставя сред по-просторните модели в сегмента.

Още преди началото на производството българските клиенти ще могат да видят модела на живо. Очаква се бензиновата версия да се появи на пазара у нас още през август, а малко по-късно и хибридният вариант.

Стартовата цена на бензиновия модел ще бъде под 26 000 евро с ДДС, което го превръща в един от най-достъпните кросоувъри в своя клас. Базовото оборудване включва модерни системи за безопасност, двузонов климатроник, камери за 360-градусов обзор, отопляеми седалки, LED светлини и богато мултимедийно оборудване.

Проектът се разглежда като важна стъпка за възраждането на автомобилното производство в България и създаването на нови възможности за индустрията у нас.