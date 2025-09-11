В Бали обявиха едноседмично извънредно положение

кадър: Нова тв

Eдноседмично извънредно положение обявиха властите в Бали. Причина са тежките наводнения, които засегнаха острова, пише Nexta.

Туристите бяха посъветвани да останат по местата си за настаняване и да планират маршрутите си с оглед на ограниченията.

Според официални лица близо 15 души са загинали, а шест все още са в неизвестност. Повече от 560 жители са евакуирани във временни убежища, предаде "Фокус".

Властите вчера информираха, че са блокирани основни пътища. Видеа в социалните мрежи показват наводнения по основни пътища, водещи до пълни задръствания.

