реклама

В Благоевград взривиха снаряди открити в мазе на частен дом

06.02.2026 / 22:20 0

Снимка: Министерство на отбраната

Специализиран екип от 3-ти механизиран батальон-Благоевград от състава на Трето бригадно командване разузна, транспортира и обезвреди днес, 6 февруари, два 100 мм бронетанкови учебно-тренировъчни снаряда, открити в мазе на частен дом в град Гоце Делчев.

Те бяха унищожени в покрайнините на града при спазване на мерките за безопасност, предаде Bulgaria ON AIR.  Ръководител на екипа е старши лейтенант Тодор Белчев.

Военнослужещите действаха след получено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на началника на отбраната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама