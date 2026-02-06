В Благоевград взривиха снаряди открити в мазе на частен дом

Снимка: Министерство на отбраната

Специализиран екип от 3-ти механизиран батальон-Благоевград от състава на Трето бригадно командване разузна, транспортира и обезвреди днес, 6 февруари, два 100 мм бронетанкови учебно-тренировъчни снаряда, открити в мазе на частен дом в град Гоце Делчев.

Те бяха унищожени в покрайнините на града при спазване на мерките за безопасност, предаде Bulgaria ON AIR. Ръководител на екипа е старши лейтенант Тодор Белчев.

Военнослужещите действаха след получено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на началника на отбраната.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!