В Боровец целодневната карта за възрастен ще струва 54 евро

кадър: Бтв

„Вчера открихме сезон 2026 с прекрасно тържество, с което дадохме старт и на честванията по случай 130-годишния юбилей на нашия курорт. Хората се забавляваха много“, каза за bTV изпълнителният директор на „Бороспорт“ Ивайло Цветков.

По думите му цените за новия сезон са почти същите като миналата година - с минимално увеличение от 5%, което Цветков уточни, че е по-малко от годишната инфлация.

„Целодневната карта за възрастен ще струва 54 евро“, допълни Ивайло Цветков.

Отново четири дни през седмицата ще има нощно каране тази година. Цената е 32 евро.

„За поредна година сме сред най-евтините дестинации за чуждестранни туристи. Все повече българи също си позволяват да карат ски“, каза Цветков.

Плановете за бъдещето на Боровец са амбициозни. Предвижда се 10-местен кабинков лифт, с който да се стига за 12 минути до ски център „Маркуджик“.

