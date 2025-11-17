В Брюксел започнаха дебатите по върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия

Снимка: Булфото

Започнаха дебатите по върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия на Съвет "Общи въпроси", който се провежда в Брюксел.

България е представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев и ръководителя на постоянното ни представителство в ЕС Румен Александров.

От Съвета поясняват, че става дума за трети кръг от дебати с отделни страни-членки след вече проведените през януари и май.

Според процедурата Комисията представя основните акценти за всяка държава в доклада си за тази година, след което от нейните представители се очаква да информират за развитието по ключови национални приоритети и особени аспекти на тяхната рамка по върховенството на закона.

Следват коментари и въпроси от останалите национални делегации.

България е във фокуса на вниманието от края на септември, когато председателката на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе изпрати писмо до Европейската комисия, в което заяви, че българското правителство използва независимата антикорупционна комисия за политически цели, визирайки ареста на варненския кмет Благомир Коцев, припомня БНР. Тогава тя поиска да бъдат спрени всички средства за България по плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа. По-късно Еврокомисията ни удържа 214.5 млн. евро при второто плащане заради неизпълнение на реформата на антикорупционната комисия.

Изявления от министър Георгиев не се очакват.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!