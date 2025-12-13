реклама

В Будапеща се проведе голяма демонстрация срещу Орбан

13.12.2025 / 22:30 1

снимка: Булфото

В унгарската столица се проведе масов протест срещу режима на премиера Виктор Орбан след разкритията за брутално малтретиране на деца в държавен дом за малолетни.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ води в анкетите преди изборите през април, организира недоволството. Той призова Орбан да подаде оставка за това, което нарече провал в защитата на децата под държавни грижи, допълва БГНЕС. 

Видеото, което стана публично тази седмица, показва служител, който доскоро бе началник на дома за непълнолетни в Будапеща, да извършва няколко насилствени действия, включително ритане на дете, което е на земята и удряне на главата на друго върху масата. Мъжът вече е задържан. Полицията нахлу в заведението тази седмица и задържа още няколко души.

 

