В Будапеща се проведе голяма демонстрация срещу Орбан

снимка: Булфото

В унгарската столица се проведе масов протест срещу режима на премиера Виктор Орбан след разкритията за брутално малтретиране на деца в държавен дом за малолетни.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ води в анкетите преди изборите през април, организира недоволството. Той призова Орбан да подаде оставка за това, което нарече провал в защитата на децата под държавни грижи, допълва БГНЕС.

Видеото, което стана публично тази седмица, показва служител, който доскоро бе началник на дома за непълнолетни в Будапеща, да извършва няколко насилствени действия, включително ритане на дете, което е на земята и удряне на главата на друго върху масата. Мъжът вече е задържан. Полицията нахлу в заведението тази седмица и задържа още няколко души.

