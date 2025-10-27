В Букурещ откриха най-големия православен храм в света

Кадър Ютуб

Десетки хиляди поклонници, държавни и партийни лидери, официални лица, гости и духовници се включиха в церемонията по официалното откриване на катедралата "Спасение на нацията" в Букурещ. Това е най-високия и най-голям православен храм в света, предаде БНР

Тържественото богослужение по освещаването на храма бе водено от Вселенския патриарх Вартоломей и румънския патриарх Даниил в присъствието на над 3 хиляди гости и официални лица, сред които президентът Никушор Дан, дошъл със семейството си, премиерът Илие Боложан, президентът на Молдова Мая Санду, както и политически лица от настоящето и миналото на Румъния.

Над 25 хиляди души, събрали се около храма, наблюдаваха службата на видеостени. Вееха се румънски знамена. Без инциденти премина събитието, но с епизод на политическо противопоставяне. Няколко души с плакати с надпис "Свобода за Калин Джорджеску" освирка излизащите след освещаването Никушор Дан и Илие Боложан, като скандираха "оставка", "крадци" и "предатели".

Впечатяващите мащаби на храма, събиращ между 5 и 8 хил. вярващи, са белязани от няколко рекорда. Иконостасът е най-големият в света с рамери от 23,8 м (дължина) и 17,1 м (ширина). В катедралата е и най-голямата икона на Богородица в Румъния - с височина от над 16 метра. Сградата според местните медии е конструирана да има живот от над 500 години и да издържи на земетресение от 8,5 по Рихтер.

Продължилото над 15 години строителство на румънската национална катедрала "Спасение на нацията", разположена на площ от над 38 хил. квадратни метра, бе съпътствано от различни коментари и реакции в румънското общество. Освен повод за национална гордост сред част от румънците, има и сериозни критики за огромните разходи по строителството на храма, които според румънски медии са над 200 млн. евро. Пари, отпускани през годините от централната и местна власт, както и от дарения от хора и фирми.

След края на официалните събития днес започна постепенното допускане на вярващите в храма при специален пропускателен режим и на групи. Националната катедрала на Румъния е построена на хълма "Арсенал" и се намира в близост до втората по големина сграда в света след Пентагона - тази на Румънския парламент

