В Бургас излязоха на протест и тази вечер
кадър: БНТ
Въпреки официално подадената оставка на кабинета "Желязков" тази вечер в Бургас граждани отново излязоха на протест пред сградата на Общината.
Те настояха за дълбоки реформи в съдебната система, за по-качествено образование и по-добро здравеопазване.
Според част от протестиращите оставката сама по себе си не гарантира, че управляващите партии ще се оттеглят реално от властта, допълни БНТ.
Затова те настояват за възможно най-скорошни и честни избори.
Други заявиха, че са удовлетворени от постигнатото до момента и са дошли, за да отпразнуват успеха на гражданския натиск.
