В Бургас удължават услугата „Топъл обяд" до 30 юни

Община Бургас ще продължи изпълнението на дейностите по проекта „Топъл обяд", след като подписа допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ. С подписания документ се осигурява допълнителен финансов ресурс, който позволява удължаване на предоставянето на социалната услуга до 30 юни, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Услугата „Топъл обяд" се предоставя безплатно, след извършен подбор, и е насочена към хора в риск от бедност и социална изолация.

Храната се приготвя и доставя без заплащане на такса от страна на потребителите, като се разнася до техните адреси от екипите на Домашен социален патронаж. Целта на проекта е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна храна за хора в неравностойно положение.

Проектът се реализира по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

БТА припомня , че Община Бургас подпомага с хранителни продукти уязвимите в Бургас и с услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания". Нейните потребители редовно получават топла храна. Освен това услугата включва медицински преглед, измерване на кръвно налягане и други социални и здравни дейности, предаде БТА.

