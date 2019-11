В Чикаго: Снежна виелица изхвърли самолет от пистата при кацане

Кадър и видео: Туитър

Снежна виелица в Чикаго изхвърли самолет от пистата. Това се случи на пистата на О‘Хеър, където в понеделник сутринта машината на “Envoy Air” излязла от пистата, след като опитала да кацне на летището.



Причината била заледената повърхност. За щастие няма пострадали. Всички 38 пътници от полет 4125 са се разминали само с уплаха, пише Блиц.

Междувременно стана ясно, че летище О‘Хеър е било временно затворено. Както за излитащи, така и за кацащи самолети. Същото се отнася и за летище „Chicago Midway International Airport“.

Към 9:30 ч. на международното летище О’Хеър са били отменени 445 полета, докато „Chicago Midway International Airport“ е отменило 93 полета, според Министерството на авиацията. Около 630 полета са закъснели в О‘Хеър, като по-голямата част от тях вече са пристигнали.

На „Chicago Midway International Airport“ 26 полета са били забавени.

BREAKING: @AmericanAir Flight AA4125 from @flyfrompti to @fly2ohare slides off runway in Chicago this morning. Passengers tell me everyone is OK, deplaned and on buses to terminal. Video: Joseph Lian from Greensboro. @ABC11_WTVD @ABC #ABC11 pic.twitter.com/rBwyqfVtiU