В Деня на Шумен откриха 35-ия Международен фестивал „Друмеви театрални празници“

снимка: Община Шумен /Shumen Municipality

На 11 май Шумен отбелязва своя празник – дата, свързана не само с историята на града, но и с едно от най-ранните документирани чествания на Светите братя Кирил и Методий през епохата на Българското възраждане.

В Шумен започна Международният фестивал „Друмеви театрални празници“. Огънят му по традиция бе запален от кмета Христо Христов и директора на ДКТ „Васил Друмев“ Илия Виделинов.

„Театърът има особена мисия. Той пази паметта на времето. Съхранява езика, ценностите и духовния облик на народа. В най-силните си моменти театърът е бил не просто изкуство, а израз на национално съзнание, морал и обществена зрялост“, каза кметът в словото си.

„Има хора, които не ходят на театър и сигурно си мислят, че тази бяла сграда е поща. Нека да ги успокоим. Театърът е поща, защото благодарение на изкуството на театъра може да изпратите най-хубавите живи далекосъобщения. Те не идват от мобилния телефон, а направо от сърцето. Честит празник! Изпращайте живи далекосъобщения“, каза пред гостите на церемонията председателят на журито - драматургът и режисьор Николай Гундеров, шредаде Шум бг. .

Към събралите се поздрав отправи и директорът на театъра: „Благодаря ви, че сте тук с нас. Благодаря на целия екип, че във време, в което е много трудно провеждането на фестивали, много бяха отложени, ние успяхме да съхраним традицията и да проведем тридесет и петото издание на фестивала Драматични театрални празници. Желая добър час!“

В рамките на тазгодишното 35-то издания на фестивала на шуменска сцена ще се играят 17 представления. Други 6 заглавия ще участват в конкурсната програма в направление „Авторски прочит“.

Друмевите театрални празници ще продължат до 16 май.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!