В Деня на Варна: Вечните градски съперници си стиснаха ръцете

Споразумение между вечните градски съперници - Черно море и Спартак, беше постигнато в Деня на Варна. Припомняме, че двата клуба влязоха в спорове за отпуснатите билети за дербито Спартак - Черно море, което ще се играе утре - 16 август, от 19 ч. на стадиона на "соколите".

Публикуваме позициите и на двата варненски клуба без редакторска намеса:

Днес беше постигнато споразумение с ФК "Спартак 1918" – Варна за продажбата на билети за мачовете между двата отбора.

А именно:

• Да бъдат отпуснати до 1500 билета за гостуващи фенове на стадион "Спартак";

• Да бъдат отпуснати до 1500 билета за гостуващи фенове на стадион "Тича".

Нека дербито между двата отбора, извоювало си през годините статута на един от най-значимите мачове в българския футбол, заради спортното съперничество в него, но и заради феърплея, да се превърне в празник за града ни!

Да подарим на варненци един футболен спектакъл!

15.08.2025 г.

С уважение,

Ръководството на ПФК „Черно море“ – Варна

Соколи,

След проведена днес среща между ръководствата на двата варненски клуба, стигнахме до консенсус на база вчерашните добри намерения. Напомняме, че бяхме отпуснали 900 билета онлайн, а вчера предадохме физически допълнително 500 билета.

Днес се договорихме, предвид капацитетите на двата стадиона, където има известно разминаване, да въведем еднакви правила за двата клуба.

Постигнатото споразумение между двете ръководства е следното:

• до 1500 билета за гостуващи фенове на стадион „Спартак“;

• до 1500 билета за гостуващи фенове на стадион „Тича“.

Символично на празника на Варна, успяхме да разпишем документ за спогодба, която да има публична тежест и да достигне до всички вас, за да знаете в каква посока работим – с цел добро сътрудничество и положителна крачка за варненския футбол.

