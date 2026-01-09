В Дунав потъва кораб, заседнал в румънската част на реката

Снимка: Фейсбук, Свищов, 100% Натурален пчелен мед гр. Свищов

Кораб, заседнал срещу град Свищов в румънската част на река Дунав, потъва, съобщи БТА.

Жители на града споделят в социалните мрежи снимки на кораба, който е във водите на реката повече от месец, като изразяват безпокойство от факта, че е започнал да потъва.

Плавателният съд, който е заседнал срещу Свищов, в румънската част на река Дунав, не пречи на корабоплаването, обясни директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе“ Иван Иванов.

Той уточни, че плавателният съд е заседнал извън корабоплавателния път откъм румънския бряг.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!