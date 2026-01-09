В Дунав потъва кораб, заседнал в румънската част на реката
Кораб, заседнал срещу град Свищов в румънската част на река Дунав, потъва, съобщи БТА.
Жители на града споделят в социалните мрежи снимки на кораба, който е във водите на реката повече от месец, като изразяват безпокойство от факта, че е започнал да потъва.
Плавателният съд, който е заседнал срещу Свищов, в румънската част на река Дунав, не пречи на корабоплаването, обясни директорът на Дирекция „Речен надзор – Русе“ Иван Иванов.
Той уточни, че плавателният съд е заседнал извън корабоплавателния път откъм румънския бряг.
