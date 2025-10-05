В "Елените" още няма ток, доброволци раздават храна и дрехи на засегнатите от наводнението

Снимка: Булфото

Трети ден след бедствието по Южното Черноморие продължава разчистването на кал, отломки и дървета във ваканционното селище "Елените" и в община Царево.

Основният път във високата част на "Елените" се разчиства с тежка техника.

Все още няма ток, а доброволци на входа на селището раздават храна и дрехи на засегнатите от бедствието, които са най-вече руски и украински граждани.

Областния управител на Бургас Владимир Крумов обясни пред БНР:

"Продължава активната работа по почистване на основните артерии и изваждане на заседнали автомобили. Пътят към вилното селище не сме го пробили догоре още, тъй като има над един метър нанос - кал, чакъл и камъни.

Продължават тежките машини да работят и да извозват. Надяваме се да стигнем до най-горната точка и да направим още един оглед на самите къщи. В долната част горе-долу нещата се постабилизираха на вилното селище. Допускаме собственици на имоти, които идват да си вземат документи. Придружаваме ги със служителите на реда и след това ги извозваме до пункта - КПП-то на входа на селото

Не сме отказали на никой. Сутринта допуснахме екип с учени от БАН и Софийския университет да заснемат с тяхната апаратура и да картографират района и да излязат с експертно становище за количеството паднал дъжд в района. По първоначални данни по хидротехнически модел, в рамките на пет часа са паднали 410 литра на квадратен метър.

Има имоти, до които хората нямат достъп. Правим всичко възможно и им помагаме, за да могат да влязат и да си вземат документи най-вече".

