В Евсиноград остават без вода в събота
24.01.2026 / 10:10 0
снимка: Булфото
Местност край Варна ще е без вода днес.
Това съобщават от ВиК.
Поради предизвикана авария от външна фирма без вода от 10.00 до 16.00 ч. ще са абонатите на част от м-ст Евсиноград.
