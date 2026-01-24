В Евсиноград остават без вода в събота

снимка: Булфото

Местност край Варна ще е без вода днес.

Това съобщават от ВиК.

Поради предизвикана авария от външна фирма без вода от 10.00 до 16.00 ч. ще са абонатите на част от м-ст Евсиноград.

