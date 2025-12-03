В Гърция: Камери ще изпращат известие до шофьора в момент на нарушение

Петел.бг

Гръцкият министър на цифровото управление Димитрис Папастериу представи нова система за контрол на пътя, според която камери ще записват нарушенията в реално време, а водачите ще получават известие директно в момента на извършването.

Парламентът завършва приемането на законодателна рамка, която ще позволи законно да функционира единна система за наблюдение на камерите за трафик. След това ще започнат конкурси за инсталиране на нови устройства. Всички места на камерите ще бъдат обявени предварително, за да знаят шофьорите къде се извършва наблюдението.

Специално внимание се обръща на защитата лични данни. Папастериу уточни, че съвременните камери ще заснемат и лицето на водача, но AI алгоритъм автоматично замъглява целия фон, оставяйки ясен само човека зад волана. Това ще позволи нарушението да бъде потвърдено без риск от грешки, предаде Нова телевизия.

Министърът обясни, че предишната система е остаряла като камерите са работели само частично и потвърждаването на глобите могло да отнеме до пет години. Сега всичко се променя. В момента на нарушението водачът ще получава съобщение, че се извършва проверка и след няколко часа полицай ще потвърждава нарушението след което наказанието се появява в цифров портфейл.

Шофьорът веднага ще получава снимка, за да се увери, че е шофирал той и че няма техническа грешка.

Към днешна дата полицията често е принудена да използва записи от частни камери на магазини или аптеки, за да заснеме нарушение. С новите технологии на опасни места ще се инсталират камери за контрол на трафика. Вече има около 30 в Атики Одос и още 12 в автобусните ленти в регион Атика. Започна поставяне на 388 камери, а също така стартира конкурс за 2500 устройства в целия регион.

Нови двуфункционални камери записват скорост, непоставяне на предпазен колан, нарушаване на правилата на червен сигнал, шофиране без каска и други опасни действия.

